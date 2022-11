El DLC de Bardock de Dragon Ball Z: Kakarot muestra su gameplay en nuevo tráiler

Desde Bandai Namco y CyberConnect 2 han dado a conocer un nuevo adelanto del DLC centrado en Bardock que recibirá Dragon Ball Z: Kakarot, mostrando un poco del gameplay que tendrá esta expansión.

-Bardock- Alone Against Fate, será el nombre de esta expansión que forma parte del Season Pass 2 del juego, el cual también sumará otros dos DLC, que por el momento no se han anunciado.

Cabe recordar que en enero 2023 llegará la versión de PS5 y Xbox Series del juego, la cual contará con gráficos mejorados y funcionará a 60 cuadros por segundo.

Este DLC fue anunciado en septiembre pasado y por el momento se mantiene sin fecha de lanzamiento.