El doblaje latino de Dragon Ball Super: Super Hero quiere tratar con “el mayor profesionalismo y respeto” la ausencia de Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan

Son casi dos años los que se cumplen por la partida del actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, quien dio la voz de Gohan adulto en Dragon Ball Z y murió producto de una balacera en la Ciudad de México a los 55 años. La próxima película de Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero será la primera entrega de la saga que no contará con la voz de Mendoza y por ende, tendrá un nuevo doblaje.

Por su parte, Eduardo Garza, quien ha hecho la voz de Krilin y ha ejercido como director de doblaje en el anime de Dragon Ball Super, afirmó que la idea sería honrar a Luis Alfonso Mendoza. En redes sociales, Garza explicó los cambios que tendrá el doblaje de la película, puesto que anteriormente también fallecieron los actores Pepe Lavat y Abel Rocha, quienes dieron voz al narrador de la serie y al dragón Shen Long, ambos desde 1994.

“Estamos contentos, viene una nueva película, la continuación de todo esto. (Pero) por otro lado, bueno saber que hay varios que ya no van a estar (...) siempre es un trago amargo tener que suplir compañeros”, afirmó Garza en un video en TikTok. “¿Qué vamos a hacer con el personaje? Ese es un problema del Lalo del futuro en el cual yo todavía no quiero sufrir. Recuerden que al final de cuentas todo lo decide el cliente. Si el cliente me pide un casting yo propondré actores que puedan sustituir dignamente a Luis Alfonso y pudan darle continuación al personaje. Si (el cliente) no me pide un casting y confía en mi criterio buscaremos la empresa y yo a la mejor opción”.

“Pero créanme que lo vamos a hacer con el mayor profesionalismo y el mayor respeto para que el trabajo quede como a Luis Alfonso le gustaría”, sentenció.

Dragon Ball Super: Super Hero será estrenada el 22 de abril en Japón, aunque en Latinoamérica no hay fecha confirmada aún. Eduardo Garza por su parte, será quien probablemente dirija esta entrega puesto que anteriormente ya lo hizo con la serie de Dragon Ball Super y las dos últimas películas de la saga.

Hace poco además, se revelaron nuevas imágenes de Gohan, quien junto a Piccolo serán los nuevos protagonistas de la próxima película de Dragon Ball.