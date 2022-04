Will Smith sigue como el foco de los reportes del mundo de los espectáculos tras su comentado golpe a Chris Rock durante la versión más reciente de los Premios Oscar. Y aunque durante los últimos días se ha hablado mucho sobre las repercusiones mediáticas de aquella cachetada, recientemente se reportó otro aspecto de incidente.

De acuerdo The Hollywood Reporter, el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar habría afectado el desarrollo de Bad Boys 4. La realización de una cuarta película de Bad Boys es algo que se ha discutido desde antes del estreno de la cinta más reciente de esa saga. Pero aunque hasta la fecha no habían surgido actualizaciones significativas al respecto, THR sostiene que Smith habría recibido 40 páginas del guión antes del incidente de los Oscar.

Por ahora se desconoce cómo evaluó Smith a aquella propuesta para la película, sin embargo, eso no importaría mucho porque ante las comentadas acciones del actor en los Oscar, THR dice que “ahora habrá una... pausa... en el trabajo a medida que se desarrollen las cosas”.

Es decir, producto del incidente entre Smith y Rock, el desarrollo de Bad Boys 4 habría parado y no está claro cuándo será retomado.

Si bien aún no hay muchos detalles al respecto, el guión de Bad Boys 4 será escrito por Chris Bremner (Bad Boys for Life) y se espera que Will Smith y Martin Lawrence retomen sus respectivos papeles como Mike y Marcus.