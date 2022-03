El legendario luchador Scott Hall será desconectado de su soporte vital tras sufrir tres infartos

Durante el fin de semana fue dado a conocer que el luchador Scott Hall, reconocido por su trabajo tanto en la WWE como en la WCW, había sufrido tres infartos luego de sufrir complicaciones tras una operación a la cadera. Aunque los fanáticos de la lucha libre se unieron para dar apoyo y esperar lo mejor, uno de los mejores amigos de Hall entregó una lamentable actualización.

Kevin Nash, quien abandonó la WWE junto a Scott Hall para sumarse a la WCW, iniciando así la etapa de mayor éxito de esa última compañía con la creación del grupo llamado New World Order junto a Hulk Hogan, informó que su amigo será desconectado de los equipos electrónicos que lo mantienen con vida.

“Scott está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”, reveló Nash.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con el suave Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, agregó el luchador.

“Muchos no nos querían. Éramos los ‘Outsiders’, pero nos teníamos el uno al otro. Scott siempre sintió que no era digno de la otra vida. Bueno, Dios, por favor, ten algunos palillos dorados para mi hermano. Mi vida se enriqueció con su visión de la vida. No era perfecto, pero como siempre decía: ‘La última persona perfecta que caminó por el planeta la clavaron en una cruz’. Mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerdeb que se va un gran tipo, no verán a otro como él. Nos vemos en el camino Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti”, finalizó.

Scott Hall comenzó a hacerse de un nombre en la WWE, que por entonces se llamaba WWF, bajo el nombre de Razor Ramon. Durante su primera etapa en la compañía fue parte de la legendaria primera lucha de escaleras en contra de Shawn Michaels en Wrestlemania X.

Luego de dar el salto a la WCW, Hall junto a Nash y Hogan fueron parte de la larga saga de la NWO que dominó a esa compañía durante la segunda mitad de la década de los noventas. Su carrera estuvo marcada por los problemas personales de Hall, a raíz de las adicciones que lo marcaron durante largo tiempo. De hecho, un regreso a la WWE, que incluyó una pelea contra Stone Cold en Wrestlemania 19, llegó a su fin a raíz de los abusos con sustancias. Sin embargo, en los últimos años su vida se había enrielado gracias a la ayuda del programa de vida sana del también luchador Diamond Dallas Page.

Scott Hall fue incluido en dos ocasiones al salón de la fama de la WWE, tanto por sus logros como Razor Ramon, como por su participación en la NWO.