El manga de Berserk continuará sin Kentaro Miura

Desde que se conoció el fallecimiento de Kentaro Miura el año pasado, quedó la duda de que es lo que pasaría con Berserk, su popular manga que se viene publicando desde 1989. El tiempo ha pasado y desde la editorial han dado a conocer que la obra continuará donde la dejó el autor.

A través de un comunicado (traducción vía Kotaku) señalaron que “reanudaremos la serialización de Berserk”, agregando que utilizarán comentarios y bocetos que realizó Miura antes de morir. “Creemos que esta política, aunque imperfecta, es la mejor manera de entregar el Berserk que el Sr. Miura imaginó a todos con la mayor fidelidad posible”.

De acuerdo a lo mencionado, el manga regresará con seis capítulos de la historia actual, para luego pasar a un nuevo arco argumental, mientras que las nuevas entregas tendrán en su crédito: ‘Obra original de Kentaro Miura, Manga de Studio Gaga, Supervisado por Kouji Mori’.

Según detalla el comunicado, “Antes de su fallecimiento, Kentaro Miura habló con su amigo cercano Kouji Mori sobre las historias y episodios que tenía en mente para Berserk. También tuvo conversaciones similares con el personal de su estudio y su editor. Se preguntó, ¿todos se sorprenderían si dibujara algo como esto? ¿Qué tal un personaje así? ¿Sería interesante esta historia? Las conversaciones no pretendían ser sus últimas palabras, sino que formaban parte de sus días normales como artista de manga”.

“Tales días ordinarios continuaron durante más de un cuarto de siglo. Nuestras mentes y corazones todavía están llenos de los pensamientos que el Sr. Miura compartió con nosotros durante este tiempo. También hemos encontrado memorandos de ideas que escribió y diseños de personajes que dibujó y dejó atrás”. agregan.

A pesar de esto, señalan que la adaptación no será del todo fiel a lo que tenía pensado Miura, dado que no dejó borradores, ni una historia hecha para la obra. “Dado que no dejó borradores, es imposible para nosotros crear un manuscrito exactamente de la forma en que él lo hubiera previsto. Sin embargo, escribiremos el manga para no desviarnos de las propias palabras del Sr. Miura. Nos gustaría tomar el “Kentaro Miura” que conocimos con tanto cariño a través de nuestras conversaciones y trabajo y transmitírselo a todos ustedes de una manera sincera”.