El mundo se acaba pero aún queda esperanza en el tráiler de la serie de HBO Max basada en The Last of Us

Si crees que no hay esperanza para el mundo, ¿para que molestarse en seguir?. Esa frase marca el inicio del tráiler oficial de The Last of Us, la adaptación televisiva del popular y aclamado videojuego de Playstation.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie abordará la historia de un mundo post-apocalíptico en el que un tipo que lo perdió todo debe proteger a una joven que debe llegar imperiosamente a otra ciudad ya que podría ser la clave para una cura para la enfermedad que causó el colapso de la sociedad.

En el resto prometen seguir la historia base del videojuego, pero sin temor de realizar cambios en beneficio de su relato en un nuevo medio como lo es una serie de televisión.

Con el trabajo del co-creador del videojuego, Neil Druckmann, junto al creador de la serie Chernobyl, Craig Mazin, la serie será estrenada el próximo 15 de enero en HBO Max y desde ya propone un aspecto visual muy llamativo, especialmente considerando el tipo de territorios que deben atravesar los protagonistas a lo largo de su aventura.

Pueden ver el tráiler oficial a continuación.