El primer acercamiento a M.O.D.O.K. en el MCU llegó por cortesía de una figura de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Mientras los adelantos e imagenes promocionales se encargaron de revelar cómo lucirá Kang en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, el primer vistazo a la apariencia de M.O.D.O.K. en la cinta llegó por cortesía de una figura coleccionable.

Días atrás Funko divulgó su primera tanda de figuras para Ant-Man and The Wasp: Quantumania que además de incluir a los héroes titulares y Kang contemplan a nada más ni nada menos que Organismo Móvil/Mecanizado Diseñado Solo para Matar.

La aparición de M.O.D.O.K en Ant-Man and The Wasp: Quantumania fue anticipada tiempo atrás, sin embargo más allá de esta figura aún no hay pormenores oficiales sobre cuál será su relevancia para la trama ni menos cómo entrará en juego en esta historia donde Scott Lang y sus aliados terminarán atrapados en el Reino Cuántico.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania se estrenará en cines en febrero de 2023.