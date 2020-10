El primer vistazo a Kamp Koral, la nueva serie precuela de Bob Esponja

Nickelodeon dio a conocer el primer vistazo a Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years (Kamp Koral: Los años infantiles de Bob Esponja), la nueva serie de animación digital que como señala su nombre explorará la infancia de la querida esponja y sus amigos de Fondo de Bikini.

Este proyecto, que fue anunciado a mediados del año pasado, incialmente constará de 13 episodios que seguirán a versiones infantiles/más jóvenes de Bob Esponja, Arenita, Calamardo, Patricio, Plankton y Don Cangrejo, “mientras pasan el verano construyendo fogatas bajo el agua, atrapando medusas salvajes y nadando en el lago Yucky Muck en el campamento más loco del bosque de algas”.

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years se estrenará en 2021 a través de Paramount+, un streaming que anteriormente era conocido como CBS All Access y que no está disponible en Latinoamérica. Sin embargo, eventualmente este spin-off de Bob Esponja también será emitido por Nickelodeon.