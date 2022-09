El regreso de Wrath of the Lich King de la mano de World of Warcraft Classic

Wrath of the Lich King es una de las expansiones más recordadas y queridas por los fanáticos de World of Warcraft, y ahora la aclamada expansión regresa de la mano de World of Warcraft Classic. De esta forma, es que muchos jugadores podrán volver a experimentar y otros a probar por primera vez la expansión del MMORPG de Blizzard.

Originalmente Wrath of the Lich King se lanzó el 13 de noviembre de 2008, y hoy, casi 14 años después es que finalmente el juego regresa. Sobre el regreso de tan aclamada expansión es que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de sus desarrolladores, quienes nos comentaron de las dificultades, y cambios que llegarán con esta.

“Es todo un desafío, algunos pueden pensar erróneamente de que tenemos el archivo en algún lugar, y estamos sólo haciendo un ‘copy paste’ y entregando el contenido, pero es más complejo que eso. Una de las cosas que tratamos de mantener en mente al momento de trabajar es que queremos mantener el espíritu de Classic, sus personas tienen sus recuerdos del juego y queremos revivirlas. También reconocimos que ha cambiado un montón a través del tiempo, así que también tenemos que reconocer eso, pero mantenerlo bien nostálgico, pero desde ese punto de vista es que puede ser bien complejo”, nos menciona Ana Resendez, lead software engineer de Wrath Classic.

Siguiendo la misma línea, en cuanto al regreso del juego tras más de una década y la importancia que esta tuvo en sus años, el lead software engineer, Brian Birmingham, nos menciona que “siento que lo que lo hace tan especial es la participación directa de Arthas a través de toda la experiencia, a medida que vas subiendo de nivel él está ahí. En cada zona el se muestra y manipula la situación y te hace sentir “o no él está por atraparme”, y siempre se siente presente y es realmente genial volver a contar ese épico capítulo en la historia de Warcraft, el final del arco de Arthas”.

Pero traer un juego del pasado no siempre es tarea fácil, ya que aunque en gran medida busca mantener la experiencia original, si presenta algunos cambios, sobre esta dicotomía de mantenerse fiel a la entrega original pero a la vez implementar los cambios necesarios, Brian nos señala que “lo que intentamos hacer es enfocarnos en la experiencia central y lo que la gente recuerda de esta”.

“Hay un sentimiento de querer traer de regreso esos bugs nostálgicos, a veces hay un borde que quizás es un bug, pero no se siente mal. Intentamos pensar en cuál es el impacto de esto, es algo que vas a recordar como ‘oh es algo divertido. Está un poco fuera, pero no me molesta’, o es algo como mis habilidades no funcionan”.

En la misma línea, Ana Resendez, menciona que “Hay un sentimiento de volver a una era que para muchos fue enorme, el poder volver a experimentarla como era, y sentir esa nostalgia, por ejemplo yo estaba estudiando y jugando, y ahora como desarrolladora y como jugadora, ver lo mismo (...), traer de regreso tan buenas memorias, eso es lo que queremos recrear, pero a la vez estamos buscando oportunidades para mejorar el juego, adaptarlo a las épocas modernas y el hardware que estamos usando”.

Uno de los elementos que cambiará de la mano de Wrath Classic, es que esta nueva versión de la expansión no incluirá el Dungeon Finder, una característica que permitía encontrar un grupo con facilidad para llevar a cabo el contenido. Sobre esto, Brian nos menciona que “nuestro plan actual es mantenernos con esta decisión. La razón por la que no implementamos el Dungeon Finder automático, es porque realmente queremos centrarnos en el aspecto social, que los jugadores hablen y conversen unos con otros, y ese sentimiento de algo de fricción al intentar formar un grupo, los vuelve más unidos”.

De igual forma, menciona que uno de los focos está puesto en los nuevos jugadores, y que se puedan formar estas comunidades a través de la interacción. “Queremos asegurarnos que la oportunidad de tener una conversación, intentar formar un grupo, y poner algo de esfuerzo en esto, lo hace sentir que ese grupo se mantenga, y que quizás quiera recordar quienes son estas personas para buscarlas la próxima vez, y son estas interacciones sociales las que construyen amistades”.

Sobre lo mismo, Ana Resendez, enfatiza que el Dungeon Finder no fue incluido hasta el final de la expansión por lo que “realmente estamos recreando la experiencia Wrath of the Lich King, al no tenerlo en esta etapa”.

Finalmente, Ana, de nacionalidad Mexicana, se refiere a como es participar de un juego que fue tan importante para muchos, señalando que “mirando hacia atrás cuando estaba jugando la historia, cuando estaba en la universidad, mi sueño era trabajar en Blizzard, pero la forma en que pensaba en esto, es como quiero ser una actriz, una estrella de Hollywood, un sueño platónico, lo que yo aconsejaría a las personas de LATAM, o mujeres que se quieran dedicar al desarrollo de videojuegos es que busquen relaciones, traten de encontrar alguien que puedan darles consejos de como lograrlo, pero lo principal es que es posible, realmente los llamaría a seguir sus sueños”.