El tema de Super Mario es la primera obra musical de un videojuego en sumarse al registro de la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que 25 grabaciones musicales se sumarán a su registro nacional de grabaciones por representar “sonidos definitorios de la historia y la cultura de la nación”. Entre las grabaciones reconocidas se encuentra una que representará un hito, ya que se trata de la primera pieza musical de un videojuego: el clásico tema de Super Mario Bros. creado por Koji Kondo.

Dicha obra acompaña a la saga de Mario desde el primer videojuego de la saga, siendo la pieza de fondo que se puede escuchar durante cada partida del nivel 1-1 del Super Mario Bros de 1985.

“Un tema musical de un videojuego, probablemente el más reconocible de la historia, también es una novedad para Registro Nacional de Grabaciones . El tema de Super Mario Bros. de Koji Kondo ayudó a establecer el estatus legendario del juego y demostró que el chip de sonido de Nintendo era capaz de una gran complejidad musical”, destacaron desde la Biblioteca del Congreso a través de Twitter.

La clásica pieza músical no solo ha tenido múltiples variantes a lo largo de la saga de Mario, sino que también se convirtió en todo un himno para reflejar el auge que tuvieron los videojuegos a partir del lanzamiento de la primera consola de Nintendo.

Más aún, el primer juego de Super Mario es uno de los videojuegos más vendidos de la historia y su música, a cargo de Koji Kondo, representa un trabajo invaluable que acompaña el legendario diseño de juego que logró Shigeru Miyamoto al establecer rápidamente las mecánicas de la aventura del querido fontanero en aquél clásico nivel 1-1.

A lo largo de su carrera, Koji Kondo también creó la música de juegos como The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Star Fox, Yoshi’s Island, Super Mario 64, Star Fox 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time, entre otros. Asimismo, entre sus títulos más recientes está colaborar con otros autores para dar forma a la música de juegos como Super Mario Galaxy y Super Mario Odyssey.