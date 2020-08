El tráiler para el final de Agents of S.H.I.E.L.D repasa las siete temporadas de la serie

Este miércoles se estrenarán en Estados Unidos “The End is at Hand” y “What We’re Fighting For”, los últimos episodios de Agents of S.H.I.E.L.D.

Ambos capítulos serán emitidos de manera continua para dar forma a un final de dos horas para la serie que nació como una propuesta “conectada” al universo de películas de Marvel Studios pero que eventualmente se alejó de esa premisa y se convirtió en algo bastante diferente.

De hecho, esa evolución en la misión de los agentes y los arcos de cada uno de los protagonistas son parte del repaso que marca al tráiler para el final de la serie.

Bajo un rápido recuerdo de la siete temporadas, el tráiler muestra la múltiples resurrecciones de Coulson, pinceladas de lo que han vivido Fitz y Simmons, y el cambio de Skye a Daisy. Todo para concluir con vistazos a la última misión del equipo que incluyen las amenazantes naves de los Chronicoms hasta una pelea llena de superpoderes entre Quake y Nathaniel.

Puedes ver el tráiler aquí:

El final de Agents of S.H.I.E.L.D se estrenará este miércoles 12 de agosto en Estados Unidos.