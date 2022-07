Estos son todos los directores confirmados para las próximas películas de Marvel Studios

Poco a poco los planes para el futuro de Marvel Studios están comenzando a tomar forma y es que, tras los anuncios de la Comic-Con de San Diego 2022, ahora la compañía confirmó a los directores para sus próximos proyectos cinematográficos.

En un artículo de The Hollwyood Reporter a propósito de la elección de Destin Daniel Cretton como el director de Avengers: The Kang Dynasty, Marvel Studios confirmó a los directores de Blade, Capitán América 4 y Thunderbolts, estableciendo así un panorama más o menos completo respecto a quienes comandarán sus siguientes cintas.

Después de todo, de los proyectos que se han anunciado oficialmente aún no hay directores para Los Cuatro Fantásticos (noviembre de 2024) y Avengers: Secret Wars (noviembre de 2025), pero también está confirmado que James Gunn dirigió el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia que llegará este año a Disney Plus, y Destin Daniel Cretton también se hará cargo de la secuela de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

En cuanto a otros cineastas por ahora se desconoce si Taika Waititi regresará para una potencial Thor 5 (aunque tendría intenciones de hacerlo) o si Chloé Zhao volvería para otra cinta de Los Eternos o Sam Raimi regresará para Doctor Strange 3. Pero por el momento estos son los directores confirmados para los proyectos de la “Saga del Mutliverso” de Marvel Studios:

Fase 4

Black Panther: Wakanda Forever [noviembre de 2022]- Ryan Coogler (Black Panther)

Fase 5

Ant-Man And The Wasp: Quantumani a [febrero de 2023] - Peyton Reed (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 [mayo de 2023] - James Gunn ( Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 )

The Marvels [julio de 2023] - Nia DaCosta ( Candyman )

Blade [noviembre de 2023] - Bassam Tariq ( Mogul Mowgli )

Captain America: New World Order [mayo de 2024] - Julius Onah ( Luce )

Thunderbolts [julio de 2024] - Jake Schreier (Paper Towns)

Fase 6

Avengers: The Kang Dynasty [mayo de 2025] - Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Tengan en cuenta que Marvel Studios debería sumar más películas a su calendario considerando que tiene fechas reservadas en la grilla de Disney para febrero de 2024, febrero de 2025, julio de 2025 y varias fechas en 2026. Por lo que puede que conozcamos más directores o proyectos en la D23 durante septiembre u otras presentaciones de Marvel Studios.