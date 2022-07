Avengers: The Kang Dynasty será dirigida por Destin Daniel Cretton, el responsable de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

La incertidumbre no duró mucho y menos de una semana después del anuncio oficial de los nuevos proyectos de Marvel Studios ya sabemos quién dirigirá la quinta película de los Vengadores.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Marvel Studios decidió seguir su propia tradición y eligió a un cineasta que ya había colaborado con ellos para comandar la siguiente cinta de sus equipo de superhéroes y finalmente Destin Daniel Cretton será el director de Avengers: The Kang Dynasty.

Por supuesto, Cretton fue el encargado de dirigir Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para Marvel Studios y aparte de su recién anunciada posición como director de Avengers 5 también está trabajando en una secuela de Shang-Chi, además de una serie de Wonder Man para Disney Plus.

Cretton será el cuarto director en la historia de las películas de los Vengadores de Marvel Studios ya que mientras Joss Whedon comandó The Avengers y Avengers: Age of Ultron, los Hermanos Russo realizaron Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

En ese sentido, aunque Joe y Anthony han manifestado su interés en dirigir una adaptación de Secret Wars, actualmente no están vinculados a ese proyecto y mientras la siguiente película de los Vengadores será comandada por Cretton y por ahora no está claro quién realizará Avengers: Secret Wars.

Avengers: The Kang Dynasty se estrenará en mayo de 2025