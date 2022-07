Kevin Feige aseguró que los Hermanos Russo no dirigirán Avengers: The Kang Dynasty ni Avengers: Secret Wars

Cuando Marvel Studios aprovechó la edición 2022 de la Comic-Con de San Diego para confirmar sus planes para una quinta y una sexta película de los Vengadores, la compañía comandada por Kevin Feige solo reveló que aquellas cintas se llamarán Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, se estrenarán en mayo y noviembre de 2025, y servirán no solo como el cierre de la Fase 6 del MCU, sino que también serán el punto culmine de la “Saga del Multiverso”.

No obstante, durante el panel de Marvel Studios en el “Hall H” de la Comic-Con, Feige no anunció quién será el director de aquellas producciones.

Así, mientras algunas personas no tardaron en especular con un posible regreso de los Hermanos Russo al MCU, eventualmente Feige aclaró que por ahora los directores de Avengers: Endgame no están vinculados a ninguno de esos proyectos.

En una conversación con Deadline en la etapa posterior a la presentación de Marvel Studios en la Comic-Con, Feige fue consultado directamente sobre si Joe y Anthony Russo comandarán las siguientes películas de los Vengadores.

“No están conectados a eso”, respondió Feige. “Han sido muy directos al respecto. Los amamos, ellos nos aman. Queremos encontrar algo que hacer juntos, pero no es esto”.

Joe y Anthony Russo dirigieron Captain America: The Winter Soldier y Captain America: Civil War antes de realizar Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame para Marvel Studios. Pero previamente, antes de su renuncia posterior al estreno de Avengers: Age of Ultron, Joss Whedon estaba contemplado para dirigir las cintas que en ese entonces serían Avengers: Infinity War- Parte I y Avengers: Infinity War - Parte II.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que de aquí a 2025 los planes de Marvel Studios para las próximas aventuras de los Vengadores podrían cambiar y su equipo creativo también. No obstante, por ahora solo podemos especular respecto a quiénes serían las opciones para dirigir Secret Wars y The Kang Dynasty ya que Feige obviamente no dijo nada al respecto.

Pero claro sea quién sea la persona elegida tendrá una gran tarea por delante y así lo tienen claro los Hermanos Russo quienes remarcaron ese punto cuando descartaron su participación en Secret Wars días atrás.

“Nuestro amor por Marvel se basa en los libros que leíamos cuando éramos niños, los libros de los que nos enamoramos”, dijo Joe Russo a Deadline durante el estreno de su nueva película, The Gray Man. “La única serie que adoramos mientras crecíamos era Secret Wars. Es increíblemente ambiciosa. Sería más grande que Infinity War y Endgame. Pero es una empresa enorme. Esas dos películas fueron muy difíciles de hacer. Entonces, ¿tratar de imaginar hacer otras dos películas aún más grandes que esas dos? Tendríamos que dormir sobre eso”.