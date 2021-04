Evangelion: 3.0+1.0 se convierte en la primera película de la franquicia en superar la barrera de los 7 mil millones de yenes

Evangelion: 3.0+1.0 se ha convertido en la primera película de la franquicia que superar la barrera de los 7 mil millones de yenes, es decir 63.757.502 dólares, en la taquilla japonesa, según anunció Studio Khara a través de su cuenta de Twitter.

Con esto el filme afianza su posición como la película más taquillera que ha tenido Evangelion superando lo obtenido por el primer y segundo filme en tan sólo 30 días.

Desde Khara agradecieron a los fans por el apoyo señalando que “los más grandes récords de la serie están siendo rotos”. A pesar de esto, el filme aún está por detrás del récord mundial de Evangelion 3.0, que logró recaudar recaudar más de 67,28 millones de dólares.

Hay que recordar que esta tetralogía comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.