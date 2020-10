Fans temen que la serie de El Señor de los Anillos se vuelque a los desnudos a lo Game of Thrones

Después de una prolongada pausa debido a la pandemia, la serie de El Señor de los Anillos producida Amazon finalmente retomó sus filmaciones en Nueva Zelanda a fines de septiembre.

A raíz de eso naturalmente comenzaron a surgir nuevos rumores y especulaciones en torno a lo que ofrecerá esta nueva producción ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media. No obstante, algunas informaciones apuntan a algo que probablemente muchos fanáticos no esperaban.

Resulta que un par de días atrás el portal Theonering.net reportó que la serie de El Señor de los Anillos podría incluir escenas de desnudos.

Por supuesto, nada de esto está confirmado, pero cabe señalar que la información de Theonering.net se basa en dos datos: 1) Amazon Studios supuestamente habría contratado a Jennifer Ward-Lealand, una conocida Coordinadora de Intimidad de Nueva Zelanda, para trabajar en la serie. 2) Un supuesto casting para la serie apuntaba a que se estaba buscando a actores mayores de 18 años que estuviesen cómodos con desnudos.

En cuanto a la supuesta contratación de Jennifer Ward-Lealand no hay nada confirmado, pero el sitio web de la coordinadora plantea que efectivamente trabajará en un proyecto de Amazon. En ese sentido, el solo hecho de que su trabajo sea coordinar escenas íntimas ya ha generado especulaciones en torno a que la serie podría incluir escenas de sexo, lo que ya es bastante especulativo.

Todo mientras el supuesto casting tampoco ha sido confirmado, pero propio portal Theonering.net apunta a una página de la agencia neozelandesa BGT que dice que esa compañía “actualmente está en la búsqueda de talentos que se sientan cómodos con la desnudez parcial o total. (Las pautas de intimidad siempre se seguirán en el set) Estamos buscando de todas las formas, tamaños y looks únicos y hermosos.”

Pero pese a que nada de esto está confirmado y todo permanece en el terreno de los rumores, la mera posibilidad de que la serie incluya escenas de desnudos o sexo ya tiene molestos algunos fanáticos del mundo creado por J.R.R. Tolkien.

Así, por ejemplo, una editorial publicada por el propio Theonering.net plantea que “la verdadera pregunta es ¿hasta qué punto van a “sexificar” este programa por el bien de obtener su próximo mega-éxito tipo Game of Thrones?”.

Mientras a través de redes sociales varios fanáticos han salido a recalcar las diferencias que perciben entre ambos mundos.

“Al contrario de lo que piensan los ejecutivos, la base de fans de LOTR y la base de fans de GOT realmente no se superponen, no me importa qué tan fanático de Tolkien diga GRRM que es. Literalmente, nadie está pidiendo sexo y desnudez sin sentido en la serie de Amazon de LOTR”, señaló un usuario.

Aunque las comparaciones de los fanáticos con Game of Thrones podrían justificarse recordando la importante presencia de desnudos y escenas de sexo en la popular adaptación del trabajo de George R. R. Martin, también cabe recordar que desde que se anunció esta nueva producción ambientada en la Tierra Media la serie de HBO se ha situado como una referencia.

No obstante, por ahora no está claro qué hay de verdadero en estas especulaciones y todo apunta a que los fanáticos tendrán que esperar hasta el estreno de la serie para averiguar cuál será la apuesta final de Amazon.

La serie de El Señor de los Anillos aún no tiene una fecha de estreno, pero sus primeros episodios serán dirigidos por J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom).