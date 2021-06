Forest Whitaker aparentemente volvería como Saw Gerrera en la serie de Cassian Andor

Saw Gerrera podría ser parte de la trama de Andor, la nueva serie de Star Wars centrada en el personaje que Diego Luna interpretó en Rogue One.

Si bien por ahora no hay nada oficial, The Playlist recogió una entrevista de Stellan Skarsgård con un programa de radio en Suecia donde el actor reveló que filmó una “jugosa escena” con nada más ni nada menos que Forest Whitaker, el actor que interpretó a Gerrera en el primer spin-off de Star Wars.

Por supuesto, Saw Gerrera murió en uno de los momentos claves de Rogue One. Sin embargo, esta nueva serie llamada Andor obviamente estará ambientada antes de los eventos de esa película y por ende perfectamente podría explorar un poco más de la historia de este personaje que también figuró en The Clone Wars y Rebels.

Andor contará con Tony Gilroy (Rogue One) como showrunner y además de Luna en el rol titular contará con actuaciones de Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Reilly.

Esta serie aún no fija su fecha de estreno, pero como ya está realizando sus filmaciones se especula que podría llegar a Disney Plus durante 2022.