Gal Gadot admite que su video cantando Imagine fue de mal gusto

Gal Gadot es una de las actrices más populares y rentables en la actualidad. Pero a pesar de su fama, las críticas no se hicieron esperar cuando ella decidió mostrar su video cantando Imagine de John Lennon con otras celebridades en un momento crítico de la pandemia. Y a casi dos años del suceso, la actriz revisó esa decisión en entrevista con el medio InStyle.

En ese sentido, Gadot cuenta que la decisión de hacer el video en conjunto a celebridades como Kristen Wiig, Natalie Portman, Jimmy Fallon, Sia, Norah Jones, Sarah Silverman fue con buenas intenciones, a pesar de que haya resultado desafortunado en ese contexto de aislamiento en cuarentenas.

“La pandemia ocurrió en Europa e Israel antes de que llegara aquí (a los EE. UU.) de la misma manera. Estaba viendo hacia dónde se dirigía todo. Pero (el video) fue prematuro. No era el momento adecuado y no era lo correcto. Fue de mal gusto. Todas las intenciones puras, pero a veces no se da en el blanco, ¿verdad?” declaró la actriz.

Previamente en el 2020, Gal Gadot comentó para Vanity Fair las repercusiones que tuvo en redes sociales cuando subió el video “cover” de Imagine. “A veces, sabes, intentas hacer una buena acción y simplemente no es la buena acción correcta. No tenía nada más que buenas intenciones y venía del mejor lugar, y solo quería enviar luz y amor al mundo”, comentó.

Hoy en día, Gal Gadot toma el hecho con distancia y con cierto humor. “Simplemente se sintió bien y no me tomo demasiado en serio”, dijo.