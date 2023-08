Gal Gadot está trabajando en Wonder Woman 3 con James Gunn y Peter Safran

Todo parece apuntar a que Gal Gadot seguirá en el nuevo universo DC creado por James Gunn y Peter Safran y es que recientemente fue dado a conocer que la actriz trabajará en la tercera película junto con los nuevos encargados del DCU.

En conversación con ComicBook es que mencionó que “Me encanta interpretar a Wonder Woman” agregando que “es tan cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos”.

Cabe recordar que en diciembre de 2022 se anunció que la tercera película de Wonder Woman de la directora Patty Jenkins no avanzaría en esta nueva etapa de DC, dejando en duda el futuro del personaje interpretado por Gal Gadot.

Recientemente, la actriz había tenido cameos en Shazam! Fury of the Gods y The Flash, pero se mantenía la duda si es que seguiría interpretando al personaje en el nuevo universo DC que comenzará con Superman: Legacy en 2025.