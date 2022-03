George R.R. Martin se refirió al buen recibimiento que ha tenido Elden Ring

George R.R. Martin, quien estuvo involucrado en las primeras etapas creativas de Elden Ring, ideando y trazando lo que sería la historia principal, ha reaccionado a las críticas positivas y al buen recibimiento que ha tenido el juego por parte de los fanáticos. Además manifestó cómo se sintió al involucrarse en dicho proyecto.

En una publicación en su blog personal Martin se refirió al éxito del juego diciendo: “La espera ha terminado. Tras años de desarrollo, Elden Ring se lanzó la semana pasada y ha conquistado el mundo de los videojuegos. Pero no me escuchen. FromSoftware me contrató para hacer su construcción de mundos, por lo que difícilmente puedo pretender ser objetivo”, dijo el escritor.

El creador del mundo de Game of Thrones mencionó posteriormente sentirse honrado por trabajar con FromSoftware y agradeció a todos los desarrolladores involucrados en Elden Ring. “Por supuesto, casi todo el crédito debe ir a Hidetaka Miyazaki y su increíble equipo de diseñadores de juegos que han estado trabajando en este juego durante media década o más, decididos a crear el mejor videojuego de la historia”, continuó Martin. “Me siento honrado de haberlos conocido y trabajado con ellos, y de haber desempeñado un papel, por pequeño que sea, en la creación de este mundo fantástico y en hacer de Elden Ring el mega éxito histórico que es”.

El mensaje de su blog fue compartido por el mismo Martin en su cuenta de Twitter, donde además subió una fotografía mostrándose con el casco que viene con la edición de coleccionista del juego.

Elden Ring está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, y ha sido calificado como una nueva obra maestra de FromSoftware.