Gibson, Glover, Spielberg, Feige, Snyder y los Goonies homenajearon a Richard Donner tras su muerte

Este lunes, a la edad de 91 años, falleció el director Richard Donner. A raíz de la importancia de su carrera, su deceso generó múltiples tributos, incluyendo palabras de algunos de los rostros más importantes de la industria.

Mel Gibson, quien fue uno de los colaboradores más cercanos del director, trabajando en seis de sus películas, no pudo evitar sino lamentar su muerte.

“¡Donner! Mi amigo, mi mentor. ¡Oh! ¡Las cosas que aprendí con él! Su talento, humildad. Aparcaba su ego en la puerta y se ponía al servicio de lo que le requerían los demás. Tenía una alma y un corazón magnánimos. Irá directo a algún lugar inexplorado del firmamento. Por mi parte, le echaré muchísimo de menos, junto con todo su enorme ingenio y sabiduría”, dijo el protagonista de Arma Mortal.

Su compañero de batallas, Danny Glover, simplemente dejó en claro que la muerte del director lo afectó mucho.

“¡Mi corazón está roto! Trabajar con Dick Donner, Mel Gibson y con el equipo de Arma Mortal fue uno de los momentos de mi carrera de los que estoy más orgulloso. Siempre les estaré agradecidos por ello. Dick fue siempre muy considerado conmigo, también con mi vida y familia. Éramos amigos y nos encantaba estar el uno con el otro más allá de colaborar para la pantalla o el éxito que nos trajo la franquicia de Arma Mortal. Le echaré muchísimo de menos”, postuló el actor que interpretó a Murtaugh.

Steven Spielberg, quien fue el productor de Los Goonies, destacó sus cualidades de liderazgo. ”Estar en su círculo era similar a pasar el rato con tu entrenador favorito, el profesor más inteligente, el motivador más feroz, el amigo más entrañable, el aliado más acérrimo y, por supuesto, el mejor Goonie de todos”, planteó el director a Variety.

Por su parte, Kevin Feige, quien trabajó junto a Richard Donner y su esposa a comienzos de su carrera, también valoró el aporte que realizó a la industria a través de un comunicado.

“Richard Donner no solo me hizo creer que un hombre podía volar, me hizo creer que los personajes de cómic podían cobrar vida en la pantalla grande con corazón, humor, humanidad y verosimilitud. Sobre todo, me enseñó que se puede y se debe hacer con respeto, cariño y amabilidad con todos los que están delante y detrás de la cámara”, recalcó el jefe de Marvel Studios.

En tanto, Zack Snyder, director de Man of Steel, compartió una imagen en la que agradeció el trabajo del realizador de la primera película de Superman. “Gracias, Richard Donner. Tú me hiciste creer”, recalcó.

Quienes también tuvieron palabras para el director fueron algunos de los miembros del elenco de Los Goonies, como Sean Astin, Corey Feldman y Josh Brolin.

“Gracias por poner en práctica lo que ha sido para mí una parte de tu perpetuo asombro y sentido de niño, siempre jugaste con la vida de una forma en la que todos los estuvimos cerca de ti lo terminamos heredando. Eres único y siempre vivirás en el corazón de millones, porque tu humor y aventura tocaron tanto personalmente como a través de tus películas. Nosotros los Goonies, lo sé, estamos agradecidos completamente por tu huella que forjó lo que somos y lo que hemos viajado”, escribió Brolin.