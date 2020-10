Hackers donaron fondos robados a organizaciones benéficas

Las organizaciones benéficas constantemente están en busca de fondos para realizar sus distintos proyectos. Pero aunque en general este tipo de iniciativas le dan la bienvenida a todo tipo de aportes, ahora dos organizaciones enfrentan un particular encrucijada ética debido a un par de inesperadas contribuciones.

Según recoge BBC, recientemente Children International y The Water Project recibieron cuantiosas donaciones en bitcoins que no vendrían de un generoso millonario, sino que serían parte del dinero que un grupo de hackers consiguió mediante extorsiones.

Particularmente dichas donaciones habrían sido realizadas por un grupo de hackers identificado como Darkside. De acuerdo a la BBC, ese grupo realizó una publicación en la dark web donde compartió estas acciones mostrando recibos por $10 mil en donaciones de bitcoin a esas dos organizaciones benéficas.

Darkside habría conseguido esos fondos realizando ataques de ransomware a los sistemas de informática de lo que definieron como “grandes empresas rentables”.

Así, los hackers involucrados en ese proceso básicamente mantenían a los sistemas de informática de las empresas como “rehenes” hasta que estas les pagaran un rescate.

De acuerdo a BBC, los involucrados en Darkside señalaron que optaron por donar parte del dinero conseguido en sus ataques a organizaciones benéficas porque querrían "hacer del mundo un lugar mejor”.

“Creemos que es justo que parte del dinero que han pagado las empresas se destine a obras de caridad”, señalaron los hackers en su publicación. “No importa lo malo que crean que es nuestro trabajo, nos complace saber que ayudamos a cambiar la vida de alguien. Hoy enviamos las primeras donaciones”.

Por supuesto, este tipo de acciones son algo inusual y por ende representan todo un desafío para las organizaciones de caridad que recibieron las donaciones que provienen de dinero robado.

En ese sentido, un vocero de Children International declaró que la organización no pretendía recibir el dinero si se comprobaba que estaba vinculado a los hackers.

“Si la donación está vinculada a un hacker, no tenemos ninguna intención de quedárnosla”, señaló el vocero.

Así, si bien hasta ahora desde The Water Project no han emitido declaraciones al respecto, otra arista de este caso estaría en The Giving Block.

The Giving Block es una plataforma usada por varias organizaciones sin fines de lucro y que habría hecho posibles las donaciones de los hackers de Darkside. El principal gancho de esta plataforma es que permite realizar donaciones en criptomonedas, sin embargo, está siendo cuestionada por el grado de anonimato que daría para este tipo de acciones.

Pero la empresa se defendió señalando que estaba “trabajando para determinar si estos fondos fueron realmente robados”.

“Si resulta que estas donaciones se hicieron con fondos robados, por supuesto, comenzaremos el trabajo de devolverlos al propietario legítimo”, señaló The Giving Block.

Todavía no está claro a qué empresa pertenecerían estos fondos.