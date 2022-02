Homelander tiene un beso multiversal en el tráiler de The Boys: Diabolical

The Boys, lanzada el 2019 por Amazon Prime, muestra un mundo de superhéroes corruptos a la par que representa ser una sátira y crítica al género de superhéroes, principalmente sobre cómo se han ido apoderando de varias esferas de la cultura y del entretenimiento. Ahora, un nuevo spinoff animado de la serie original titulado The Boys: Diabolical planea hacer lo mismo o incluso ser más explícito a través de su humor negro.

Ahora, el nuevo adelanto de The Boys: Diabolical muestra un comercial de televisión animado para una hamburguesería llamada “Vought a Burger” (en referencia al nombre de la empresa que aparece en la serie original), donde se exhibe a tres versiones de Homelander (personaje parodia de Superman) comiendo hamburguesas para luego besuquearse entre ellos. Una clara referencia a lo que fue el crossover de los tres Spider-Man en No Way Home.

El tráiler también muestra nuevamente a un guagua con rayos láser (situación que también se vio en la serie original) que le corta las manos a un guardia de seguridad, la cual posteriormente retrataron como un juguete coleccionable en la cadena de comida rápida.

Mira el nuevo tráiler a continuación:

The Boys: Diabolical debutará el Amazon Prime Video el próximo 4 de marzo.