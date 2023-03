Honor por la llegada de su nueva línea Magic Series a Chile: “Queremos hacer dispositivos mucho más intuitivos, más enfocados en el uso real”

Hace tan sólo unos días desde Honor anunciaron la llegada de más reciente línea de teléfonos inteligentes, Magic Series a Chile, puntualmente de los dispositivos Honor Magic 5 Lite y Honor Magic 5 Pro, los cuales llegan a competir en la gama media y alta respectivamente.

Honor, es una marca de teléfonos inteligentes nacida en China, la cual nació como marca hermana de Huawei pero se volvió una empresa independiente en noviembre de 2020.

Sobre la llegada de estos dispositivos es que tuvimos la oportunidad de hablar con David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas para Honor en América latina, quien nos comentó algunos de los objetivos de la marca para la región, así como las implicancias que están teniendo las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, en el desarrollo de los teléfonos inteligentes.

¿Cuáles son los objetivos de honor para Chile y la región en general?

Bueno, los objetivos de honor a nivel global, regional y, por supuesto el local, en mercados icónicos como lo son Chile y muchos otros de América latina, son muy claros. El número uno es presentarle a los usuarios tecnologías cada vez más enfocadas en el ser humano, que quiere decir, no todo son Megapíxeles, no todos son Gigahertz, no todo son miliamperios hay que hablar de funcionalidad, hay que hablar de beneficios y hay que hablar de cómo nuestros productos se adaptan perfectamente a las necesidades de los usuarios.

¿Qué es lo que quiere el usuario ahora? Quieren productos con mejor cámara, mayor batería, mayor y mejor pantalla, en cantidad y en calidad, pero quieren cuerpos más delgados, más ligeros, más optimizados, mucho más estéticos. Entonces esa es otra de las metas que tiene Honor, globalmente hablando, queremos hacer dispositivos mucho más intuitivos, mucho más enfocados en el uso real.

Tenemos 9 años de tradición, nació en diciembre del 2013, bajo otra administración, pero ahora después de la independencia, somos esta start up renacida que a partir del 2020 ha tomado una posición de retador en la industria de catalizador de innovación. Ahora sí, nos estamos perfilando globalmente, regionalmente en América latina y, por supuesto, insisto, en mercados icónicos clave como lo es Chile y muchos otros para tomar posiciones de liderazgo.

Y otro de los elementos en los que estamos trabajando arduamente es en hacer un refinamiento de nuestra estrategia de producto, no queremos que el usuario solamente se vaya por un tema de precio o por una sola característica. Queremos que el usuario escoja un dispositivo de la Honor X Series, de la Honor Series VS o de la Honor Magic Series más por no una, si no por 2, 3, 4, 5 o más, características que se adapten a su estilo de vida, retomando lo que te comentaba al principio que el usuario se ponga exigente de quiero una batería grande, un cuerpo delgado, una pantalla resistente, una tecnología de Cámara versátil o de grado profesional, dependiendo de la serie del producto y un diseño estético y ergonómico.

¿Honor no es una marca tan conocida en Chile, cuál dirías es la la característica principal de los productos Honor para el usuario que no los conoce?

Bueno, definitivamente una de las características, si bien tenemos muchas, pero una de las características principales de Honor es la calidad. Somos una de las marcas con las mayores tasas de fiabilidad a nivel global y esto lo hemos logrado con recursos de investigación y desarrollo, como por ejemplo tenemos más de 600 estándares de calidad a los que sometemos a todos los productos que fabricamos indistintamente, si es una gama de entrada o es una gama ultra premium.

Tenemos, por ejemplo, siempre esta convicción por no quedarnos en la media de la industria. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo pero muy claro, si la media de la industria dice que, por ejemplo, un puerto de carga debe resistir más de 5000 contactos Honor lo duplica a 10000, si nuestro desarrollo llega a los 9998 puntos de contacto y no resiste más allá se desecha y se vuelve a hacer desde cero, entonces lo que queremos hacer es justamente darle a los usuarios, productos que se adapten a su estilo de vida, productos confiables, productos que los vean más que un gasto, como una inversión tecnológica y justamente productos que estén listos para el presente y para el futuro del usuario, que en el momento que el usuario lo seleccione, se emocione, se entusiasme, vea como las características se adaptan a su estilo de vida, pero que también a futuro lo lleve de la mano, tal vez porque no a seleccionar un producto de una gama más alta o de características más sofisticadas.

¿En el corto plazo si tiene pensado la llegada de otros productos, ya sea tablets o notebooks de la marca?

Bueno definitivamente para honor la parte del ecosistema es muy importante, es parte también de la experiencia que estamos ofreciendo, de momento, obviamente el pilar principal es la estrategia de smartphones en las 3 series que tenemos bien delimitadas. X series, gamas medias, Honor Series, premium de entrada, y Magic Series, obviamente las mejores tecnologías ultra premium, la joya de la corona; pero obviamente no descartamos complementar esta estrategia con otro tipo de productos.

Un elemento que ha destacado principalmente en este anuncio es que el tema del lanzamiento casi simultáneos con el resto del mundo, ¿Cómo ves este hecho?

Bueno, esta es la velocidad de Honor, la velocidad de negocio, y esto se logra obviamente por este músculo tan fuerte que tenemos tanto de desarrollo propietario de tecnologías como por ejemplo también la parte de más de 30 sociedades y alianzas con líderes de la industria, como por ejemplo Qualcomm. Adoptar las tecnologías clave de estos partners tan importantes como también fusionarlas con las tecnologías propietarias, el Honor Magic 5 Pro, el cual tiene según DXOMARK, la mejor Cámara del mundo de acuerdo a su ranking, es la mejor prueba de esto porque tenemos por un lado 3 algoritmos nuevos de inteligencia artificial que son Motion tracking, Falcon Mili Second Capture y por supuesto también la fotografía, Ultra Fusión para alto rango dinámico y eso está pareado, obviamente con la parte de hardware, ópticas, sensores y el procesador de señal de imagen que tiene el Snapdragon 8 Gen 2 que obviamente se fusiona con estos algoritmos de inteligencia artificial, y nos da lo mejor del hardware y el software para darles a los usuarios resultados fotográficos y vídeos espectaculares.

La Inteligencia Artificial cada vez va tomando más relevancia en el mundo de la tecnología, ¿Cuál es tu visión de la implementación que puede llegar a tener a futuro?

Bueno, la inteligencia artificial es sorprendente como en la última media década se ha masificado, se ha democratizado gracias justamente a que fabricantes, líderes, proveedores, líderes de tecnología, como Honor lo han integrado cada vez de forma más profunda en los productos de tecnología de consumo, como son los smartphones.

Por ejemplo, la inteligencia artificial actualmente juega un papel predominante en la fotografía computacional, la fotografía nivel de móviles , a nivel de smartphones, no sólo está basada a nivel de hardware, que son sensores, opticas, procesamiento, si no también la otra mitad es definitivamente la fotografía computacional por inteligencia artificial, Honor tiene la capacidad de crear algoritmos propietarios, generación tras generación estamos dando saltos importantes.

Pero la inteligencia artificial, no se queda sólo en la parte del mejoramiento fotográfico, ya está teniendo un papel relevante en la optimización del sistema completo, incluso la inteligencia artificial es un brazo muy poderoso para combatir la obsolescencia programada en productos de tecnología de consumo, un ejemplo muy claro es el siguiente, todos los productos de Honor en la categoría de Smartphones, son sometidos a pruebas de envejecimiento simulado por medio de Inteligencia Artificial y eso nos arroja un resultado porcentual de una tasa de degradación a 36 meses que es el promedio de recambio de un smartphone.

¿Cuáles son los resultados? nos dimos cuenta que incluso en los productos más básicos tenemos una tasa de degradación mínima imperceptible para el usuario en cuanto a todo al sistema, que quiere decir componentes claves, la parte de software, sistema operativo y por supuesto la batería, ahora con los dispositivos de la Honor Magic Series, nos damos cuenta que gracias a estos algoritmos de Inteligencia Artificial, gracias a estas pruebas de envejecimiento simulado sabemos al día de hoy, que a pesar de que son productos que acaban de salir hace días globalmente hablando, sabemos que son productos, que a lo largo de 36 meses, las baterías después de mil ciclos de carga se van a mantener vivas a más del 80%, es decir si un producto nos da más allá de dos días de uso, a lo largo de 36 meses la degradación va a ser tan mínima que nos va a seguir dando un día un día y medio de uso.