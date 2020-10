Hyrule Warriors: Age of Calamity presenta un nuevo adelanto

Nintendo y Koei Tecmo dieron a conocer un nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Calamity, juego que será una precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, situándose 100 años antes de este.

Este juego esta siendo desarrollado por Omega Force, y corresponde a un musou, aquellos juegos donde un héroe se enfrenta a cientos de enemigos.

Este nuevo adelanto del título da a conocer el villano que tendrá el juego.

Hyrule Warriors: Age of Calamity, ayudará a conocer un poco más del mundo de Breath of the Wild, y tiene programado su estreno para el próximo 20 de noviembre.