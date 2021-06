Itch.io ha reunido más de 400 mil dólares en ayuda a palestina a través de un bundle

A través de la plataforma de itch.ioo están vendiendo un “bundle” compuesto por más de mil elementos, entre videojuegos, libros, cómics y otros, el cual tiene por fin recaudar dinero e ir en ayuda para la crisis humanitaria que se vive en Palestina.

Hasta la fecha, este bundle, ha logrado reunir 400 mil dólares, siendo la meta un total de 500.000 dólares, y manteniéndose la oferta hasta el próximo viernes. Este bundle se encuentra disponible por cinco dólares, pero las personas que así lo deseen pueden pagar una cantidad mayor.

Según dieron a conocer, todas las ganancias irán a la agencia de Naciones Unidas destinada a ayudar a los Refugiados de Palestina.

El bundle cuenta con diferentes títulos independientes, como Minit, Pikuniku y Mini Metro, siendo encabezado el listado por Liyla and the Shadows of War, un juego creado por el desarrollador palestino, Rasheed Abueideh, y que sigue la historia de una chica durante el conflicto de Gaza en 2014.

Puedes adquirir elbundle desde el siguiente enlace.