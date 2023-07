James Mangold detalló las bases de su película de terror noir de Swamp Thing

El director James Mangold reveló algunos detalles sobre su plan para la película de Swamp Thing que está desarrollando para DC Studios.

Describiéndola como un “simple y limpio filme de terror gótico” inspirado en la historia clásica de Frankenstein, Mangold recalcó que no tiene intenciones de construir un universo cinematográfico, sino que busca contar una historia única sobre un hombre que despierta sin memoria y trata de descubrir quién lo transformó.

En ese sentido, aseguró que su visión respeta el legado de los cómics originales de autores como Len Wein y Bernie Wrightson, mientras busca presentar a la historia de Swamp Thing en un nuevo contexto cinematográfico.

“Básicamente, en cuanto supe que DC estaba pasando por una convulsión de liderazgo y que James [Gunn] se estaba haciendo cargo, lo vi como una oportunidad para presentar mi propuesta de hacer una película de terror gótico sobre el origen de Swamp Thing. Les llamé y les dije: ‘Si en todo lo que están haciendo encaja la idea de que yo haga una película de Swamp Thing, díganme’”, recalcó el director a ComicBook.

Robocop y Frankenstein como inspiración

Adicionalmente, el director planteó que Robocop también será una de las influencias, siempre tomando como base la idea que se generó a partir de un clásico monstruo.

“Siempre me ha interesado hacer una versión de Frankenstein, pero siento que eso de ‘¡Está vivo!’ ya se ha hecho lo suficiente, pero siempre he reído que Swamp Thing es esta maravillosa versión de una historia de Frankenstein, muy parecida a una de mis películas pop favoritas de mi infancia, RoboCop, la original. Este tipo que simplemente se despierta y se ha convertido, descubre que se ha convertido en esta máquina. Y también era algo que me fascinaba con Logan, obviamente”, planteó Mangold.

“Hay una cualidad amnésica de ‘¿Cómo llegué aquí y quién me hizo esto?’. Así que estoy imaginando una película de terror noir que sigue a una criatura que no se puede ver, tratando de reconstruir a partir de fragmentos de recuerdos, qué pasó y quién lo hizo. Y nada de esto va en contra de Len Wein y Bernie Wrightson y todo el gran trabajo que se llevó a cabo en los cómics”, finalizó.

Por ahora el plan es que Swamp Thing sea una de las películas que se sumará al nuevo universo de DC Studios, pero por ahora no tiene fecha de lanzamiento.