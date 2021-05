J.J. Abrams tendría las riendas del futuro de varias adaptaciones de DC Comics

Como parte del nuevo proyecto de Superman en Warner Bros, que tendrá a un protagonista negro en el rol de Kal-El y una historia que no dependerá de una continuidad de un universo cinematográfico, una de las personas claves es J.J. Abrams.

Aunque el hombre tras Star Trek y Star Wars: The Force Awakens no dirigirá, ya que el estudio cree necesario buscar a un director afroamericano, será clave no solo en el futuro de Superman, sino que también en otras adaptaciones.

En THR explican así que Abrams tiene “la huella más grande” en DC, cortesía de su acuerdo de $500 millones con WarnerMedia que firmó en septiembre de 2019.

De ahí que además de producir la próxima película de Superman, Abrams supervisará a todo lo que involucra a la Liga de la Justicia Oscura. Eso no solo abarcará películas sobre el equipo de superhéroes de lo paranormal, sino que también a la TV. Por esop lo más llamativo es que el informe ratifica que uno de los proyectos involucra a un reinicio de Constantine para HBO Max.

Por ahora no está claro si su productora Bad Robot hará otras adaptaciones, pero en el pasado ya se ha rumoreado la realización de una película de Zatanna. Y esta perfectamente podría ser incluida en los planes relacionados a la Liga de la Justicia Oscura.