Jugadores de Counter-Strike son baneados por apostar en sus propios encuentros

En Australia un grupo de jugadores profesionales de Counter-Strike: : Global Offensive, fueron baneados luego de que se descubriera que estos apostaban en los encuentros que disputaban.

Estos jugadores jugaban en la Liga Mountain Dew, que era organizada por ESEA, y según anunció la Comisión de Integridad de los Esports (ESIC), junto con ESEA, “han estado investigando de forma conjunta varios casos de infracciones del Código anticorrupción de ESIC dentro de la Liga Mountain Dew (“MDL”) por parte de varias personas”.

Además, mencionaron que se “ha descubierto que siete profesionales actuales de CS: GO que juegan en MDL Australia hicieron apuestas en partidos de MDL durante su participación en MDL”. Debido a esto, los jugadores han sido baneados por doce meses de todos los eventos de CS: GO competitivos organizados o promovidos por miembros de ESIC.

Los jugadores baneados corresponden a:

Stephen “sjanastasi” Anastasi (LAKERS)

Akram “akram” Smida (Rooster)

Daryl “Mayker” May (Ground Zero)

Corey “Netik” Browne (Rooster)

Damian “JD/The Real Goat” Simonovic (Rooster 2)

Carlos “Rackem” Jefferys (Rooster 2)

Joshua “jhd” Hough-devine (Rooster 2)

De estos jugadores, algunos se encontraban en la parte alta de la liga, como es el caso de Netik, de Rooster, que actualmente estaba segundo en la MDL.

Desde la ESIC, además agregan que que “debido a la naturaleza de los delitos relacionados con las apuestas (con ciertas actividades de apuestas que pueden infringir los códigos penales en jurisdicciones particulares) y las relaciones de ESIC con varias entidades policiales a nivel internacional, incluso en Australia, ESIC ha remitido este asunto a las autoridades policiales”.

Desde la escuadra de Rooster se refirieron al respecto señalando que los jugadores si apostaron en los encuentros, pero en los de ellos sólo apostaron para ganar. “Hicieron todo lo posible y pusieron el 100% en cada juego que jugaron, apostaron o no apostaron, ni un solo partido fue arreglado, no hubo conspiración, no hay pruebas de ningún lanzamiento y esto no se explicó realmente en la declaración de ESIC que llevó para odiar a nuestros jugadores”.