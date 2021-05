Katy Perry presenta Electric su canción por el 25° aniversario de Pokémon

Tal como se había anunciado durante la jornada de este viernes Katy Perry dio a conocer ‘Electric’, su nueva canción que busca celebrar el 25° aniversario de Pokémon, y que se creó para el álbum que celebrará el cuarto de siglo de la franquicia.

Según apuntó la artista sobre esta colaboración, “cuando visité Pokémon Café mientras estaba de gira por Japón, me puse nostálgica. Aquello me devolvió a mis años escolares. Así que, cuando me invitaron a formar parte de las celebraciones por el 25 aniversario junto a Post Malone y J Balvin, me entusiasmé muchísimo”.

Por otro lado, sobre Electric mencionó que “los temas que aborda la canción, como la resiliencia y el despertar de tu luz interior, han guiado mi vida y, además, están muy presentes en la historia y los personajes de Pokémon. Pikachu es la forma evolucionada de Pichu, de modo que en el video musical se nos ve a Pikachu y a mí, en el presente, junto a nuestras versiones más jóvenes; Pichu, en su caso. Ambos evolucionamos y, aun así, mantenemos la esencia de nuestro carácter alegre”.

Por su parte, Colin Palmer, vicepresidente de Marketing de The Pokémon Company International, mencionó sobre la nueva canción de la artista que “Katy Perry creó un himno vibrante para ayudarnos a celebrar los 25 años de Pokémon con ‘Electric’, una canción maravillosa que supone un tributo al viaje personal y la evolución de cada uno”.