Kevin Feige reveló por qué Ant-Man And The Wasp: Quantumania será la primera película de la Fase 5 del MCU

Cuando Ant-Man And The Wasp: Quantumania llegue a los cines el próximo mes de febrero, la película no solo marcará el primer estreno de Marvel Studios en este 2023 y el debut de Kang en la pantalla grande, sino que también dará inicio a la Fase 5 del MCU.

Pero ¿por qué es Ant-Man And The Wasp: Quantumania la primera película de la Fase 5? Aunque sería sencillo especular que la cinta fue escogida para dar inicio a esa etapa de la “Saga del Multiverso” por su trama que involucrará a Kang, M.O.D.O.K y el Reino Cuántico, según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aquel movimiento simplemente se debería al rol de Scott Lang en la franquicia.

“Queríamos iniciar la Fase 5 con Ant-Man porque se había ganado ese puesto”, le dijo Feige a Empire. “No ser simplemente el respaldo o el alivio cómico, sino tomar su posición al frente del podio del MCU”.

Considerando la relevancia que Ant-Man tuvo en Avengers: Endgame, la nueva relevancia del personaje no es sorprendente y también sustenta el afán de enfrentar a un héroe que en el papel no sería muy fuerte contra un villano icónico como Kang.

“Ya no corremos por las calles de San Francisco. Estamos luchando contra uno de los villanos más poderosos en la historia de Marvel, y tal vez estos sean los Vengadores más improbables para ser los primeros en enfrentarse a este tipo”, dijo el director Peyton Reed.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania se estrenará en febrero.