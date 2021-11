Kirby es parte de las nominaciones para los Premios Grammy 2022

Durante el martes pasado la Academia Nacional de Grabación finalmente dio a conocer las nominaciones para la edición 2022 de los Premios Grammy, pero mientras los fanáticos de Olivia Rodrigo celebraron las nominaciones de la protagonista de High School Musical The Musical the Series y Mon Laferte también consiguió una nominación, los seguidores de Nintendo se sorprendieron por un particular guiño y es que Kirby está entre los nominados de los famosos galardones musicales.

Sí, leyeron bien, Kirby.

Técnicamente el famoso personaje rosado de Nintendo no está nominado por su voz o por un álbum oculto, sino que figura entre las consideraciones para los Grammys 2022 por cortesía del arreglo que Charlie Rosen y Jake Silverman realizaron del tema “Meta Knight’s Revenge” que se presentó en el marco de Kirby Super Star en 1996.

En ese sentido, Kirby está en competencia en la categoría “Mejor arreglo, instrumental o a capella” y no competirá con figuras como Taylor Swift, Billie Eilish, Doja Cat y Lil Nas X en las categorías de más alto perfil como “Álbum del año” o “Grabación del Año”.

Pero claro, aún así el rosado personaje podría realizar historia ya que, como destacan en Eurogamer, hasta la fecha los Grammys solo han tomado en consideración a tres piezas musicales vinculadas con videojuegos y en 2013 Austin Wintory fue nominado en la categoría “Mejor banda sonora de banda sonora para medios visuales” por su trabajo en Journey. Todo mientras en 2010 el compositor Christopher Tin ganó el premio de “Mejor Arreglo Instrumental con Vocalista(s)” por un tema de Civilization IV. Es decir, si Rosen y Silverman triunfan, Kirby podría ser parte del segundo Grammy vinculado a los videojuegos.

Así, aunque por ahora no podemos vaticinar qué sucederá, aquí tienen a los nominados en la categoría “Mejor arreglo, instrumental o a capella” para los Grammys 2022.

Chopsticks - Bill O’Connell, arreglista(Richard Baratta)

For The Love Of A Princess ( De “Braveheart”) - Robin Smith, arreglista (HAUSER, London Symphony Orchestra & Robin Smith)

Infinite Love - Emile Mosseri, arreglista(Emile Mosseri)

Meta Knight’s Revenge (De “Kirby Superstar”) - Charlie Rosen & Jake Silverman, arreglistas (The 8-Bit Big Band Featuring Button Masher)

The Struggle Within- Gabriela Quintero & Rodrigo Sanchez, arreglistas (Rodrigo y Gabriela)

Y pueden escuchar este arreglo de “Meta Knight’s Revenge” a continuación:

La ceremonia de los Premios Grammy número 64 se desarrollará el 31 de enero de 2022.