Kumail Nanjiani finalmente presentó al personaje que interpretará en Obi-Wan Kenobi

Cada vez queda menos para el estreno de Obi-Wan Kenobi, pero eso no implica que las revelaciones sobre la serie se detendrán.

Así, aunque todavía no llegamos a un escenario donde Disney Plus se dedique a publicar adelantos por montón, esta semana finalmente emergieron detalles sobre una misteriosa figura que será parte de la trama de la serie: el personaje Kumail Nanjiani.

Si bien el sujeto que Nanjiani interpretará en Obi-Wan Kenobi ya apareció en uno de los avances de la serie, hasta ahora prácticamente no se conocían detalles sobre él.

Sin embargo, eso cambió en el contexto de una conversación de Nanjiani con el podcast Dagobah Dispatch de EW, donde se reveló que ese personaje se llama Haja y se presentará en Daiyu, un nuevo planeta de la franquicia espacial que aparecerá en la serie de Kenobi.

“Su nombre es Haja. Y él es este tipo que trabaja en las calles de Daiyu, que es esta nueva ubicación de Star Wars que no hemos visto antes que es absolutamente hermosa. Y él es el tipo que ha trabajado muy duro para mantenerse al margen de los conflictos más grandes en juego. Él simplemente quiere ser su propio hombre. La supervivencia para él es todo lo que importa”, reveló Nanjiani.

Pese a que Nanjiani obviamente no dijo cómo se entrelazarán las historias de Obi-Wan y Haja, el actor confirmó que tendrá escenas con Ewan McGregor y tanteó que su personaje no estará precisamente en la balanza de los buenos y los malos del conflicto espacial.

“Es una especie de estafador que estafa a la gente por dinero”, comentó Nanjiani. “Eso es lo que es importante para él. Y luego tiene un encontronazo con Obi-Wan y de repente se queda atrapado en los conflictos más grandes en juego, que es lo que realmente trata de evitar. Así que él un estafador callejero que luego se ve envuelto en cosas que son demasiado grandes para él. Y tiene que tomar una decisión”.

Por ahora no está claro en cuántos episodios de Obi-Wan Kenobi aparecerá Haja y obviamente también se desconoce cuál será su destino. No obstante, Nanjiani confirmó que desea seguir vinculado a Star Wars.

Me encantaría volver a interpretar a este personaje. No solo por que es Star Wars, sino que es un personaje muy, muy, muy divertido de interpretar. Nunca he llegado a interpretar un personaje como este antes. Creo que es un tipo de personaje que tampoco hemos visto exactamente en Star Wars”, indicó el actor.

Obi-Wan Kenobi se estrenará el 27 de mayo mediante Disney Plus.