La actriz detrás de Patty Spivot lamentó el abrupto final de su personaje en The Flash

La segunda temporada de The Flash no solo se dedicó a expandir el mundo de la series de The CW introduciendo la noción del Multiverso, sino que también apostó por sumar más personajes a la vida de Barry Allen e introducir una cuota de complicación en su inminente relación con Iris West de la mano de la presentación de Patty Spivot.

En la serie Patty Spivot fue interpretada por Shantel VanSanten, la actriz que trabajó en One Tree Hill y que quizás recordarán más recientemente como Becca Butcher en The Boys.

En una reciente entrevista con TV Line, VanSanten contó algo que los seguidores de la serie de The Flash ya intuían: la historia de la policía e interés amoroso de Barry Allen fue finalizada antes de lo planificado.

Como recordarán, la salida de Patty Spivot ocurrió en el episodio número 11 de la segunda temporada, cuando el personaje tomó un tren para marcharse a otra ciudad y nunca volvió a aparecer en la vida del velocista escarlata.

VanSanten explicó que, pese a que lo pasó bien como figura invitada en la serie, un showrunner optó por cerrar antes de tiempo la historia de Barry y Patty solo porque ella planeaba trabajar en otra serie.

“No creo que se suponía que iba a terminar tan rápido como lo hizo”, señaló VanSanten. “No sé si mucha gente lo sabe, pero en realidad lo resolví con mi contrato (con la otra serie) para poder terminar toda la temporada y estar presente. Pero un showrunner que ya no está en ese programa estaba muy molesto conmigo, así que de repente me subió a un tren y me fui”.

La actriz no nombró particularmente al showrunner que tomó esa decisión, pero tengan en cuenta que la segunda temporada de The Flash fue comandada por Todd Helbing, Aaron Helbing y Andrew Kreisberg. Este último fue despedido en 2017 ante denuncias de acoso sexual y contacto físico inapropiado, mientras que Todd Helbing será el showrunner de Superman & Lois y Aaron Helbing trabajó en Knightfall de History.

De acuerdo a VanSanten, luego de la inesperada partida de su personaje, ella pensó que eventualmente volvería a la serie, sin embargo, eso no ha sucedido hasta ahora.

“Está bien, (el showrunner) se calmará, y luego podré regresar eventualmente ... pero han pasado tantas temporadas, y Barry está en un lugar tan diferente como personaje ahora que sería una extraña divergencia de la historia”, añadió.

“Fue un fastidio que alguien permitiera que sus propios sentimientos personales se interpusieran en el camino de lo que era mejor para una historia”, añadió. “Me alegra que esa persona se haya ido, y hayan resuelto muchos de los problemas en el set que se debieron a él. Todavía soy amiga de gran parte del elenco y eso se siente genial”.

Por supuesto, al igual que los seguidores de la serie, VanSanten tenía claro que Patty Spivot no sería la pareja definitiva de Barry Allen. No obstante, todo apunta a que la actriz esperaba algo mejor para su personaje.

“Hay piedras angulares fundamentales en cada cómic en las que los fanáticos realmente están interesados y quieren ver, que Barry e Iris terminaran juntos siempre iba a ser lo mejor”, señaló VanSanten. “Puede estar en algunas paradas en el viaje en tren y estoy muy agradecida porque interpretar a Patty fue muy divertido. Simplemente lo pasamos de maravilla”.

The Flash planea estrenar su séptima temporada en enero de 2021 en Estados Unidos.