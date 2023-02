La atracción de Mario Kart en el Super Nintendo World de Hollywood tendrá un límite de tamaño para los visitantes

Cuando Super Nintendo World abra sus puertas en el parque de Universal en Hollywood, no todos los visitantes podrán subirse a la atracción de Mario Kart.

Si bien frecuentemente este tipo de juegos tienen restricciones por temas de salud u altura, Mario Kart: Bowser’s Challenge será una atracción que también fijará un límite de peso o tamaño para los fanáticos.

Según reporta The Wall Street Journal, Mario Kart: Bowser’s Challenge no permitirá que las personas cuya cintura sea de más de 40 pulgadas se suban al juego.

Tengan en cuenta que 40 pulgadas son 101.6 centímetros y en tallas sería equivalente a la talla 20 de mujer en pantalones en Estados Unidos que es algo así como XL.

Por supuesto, esta no es la primera atracción en los parques de Universal o Disney que tiene restricciones de este tipo y, por ejemplo, Harry Potter and the Forbidden Journey o Flight of Passage también tienen limitaciones en esa línea. Pero claro esas no son las únicas atracciones llamativas de las áreas de Harry Potter y Avatar como si lo será inicialmente Mario Kart: Bowser’s Challenge.

En ese sentido, la decisión de Universal ha generado algunas críticas en redes sociales.

“Nada más que cosas maravillosas que decir sobre Super Nintendo World, excepto esto: las limitaciones de tamaño del cuerpo en el juego de Mario Kart son absolutamente ridículas. Nunca he tenido ningún problema para encajar en ningún juego en toda mi vida, y APENAS puedo encajar en este. Completamente absurdo”, señaló un usuario.

Super Nintendo World comenzará a funcionar en Universal Studios Hollywood el 17 de febrero.