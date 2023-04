La canción “Peaches” de la película de Super Mario Bros entró al ranking Billboard Hot 100

Para la mayoría de los cantantes, un puesto en el Billboard Hot 100 es un hito codiciado y relevante para sus carreras. De hecho, a menudo las posiciones de distintos temas en ese ranking son tema de conversación y comparación en el mundo de la música. Pero esta semana el Billboard Hot 100 no solo incluye temas realizados por cantantes o bandas, sino que también contempla una pieza música que surgió para Super Mario Bros: La Película.

Como ya anticipaban algunas marcas tras el estreno de la película de Super Mario Bros, el tema “Peaches” que es interpretado por el Bowser de Jack Black irrumpió en el Billboard Hot 100 de esta semana.

Si bien “Peaches” no alcanzó a destronar a “Last Night” de Morgan Wallen del puesto número 1 ni tampoco entró en el Top 10 que incluye a cantantes como Taylor Swift, Drake, Miley Cyrus, SZA y The Weekend, la canción para la Princesa Peach se quedó con el puesto número 83 en el ranking semanal de Billboard. Una hazaña no menor para una canción original derivada de una película animada sobre un videojuego.

Tras el estreno de Super Marios Bros: La Película, “Peaches” fue lanzada el 7 de abril en plataformas digitales y, según Luminate (vía Billboard), hasta el 13 de abril consiguió 6 mil descargas y 5,8 millones de reproducciones en Estados Unidos.