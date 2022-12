La nueva película de Hayao Miyazaki fija su estreno para julio de 2023

“Kimitachi wa Dou Ikiru ka” (How Do You Live?) la nueva película del aclamado director japonés Hayao Miyazaki ya tiene fecha de estreno, y es que según fue dado a conocer el filme se estrenará en Japón el 14 de julio de 2023.

Junto con la fecha de estreno fue dado a conocer un póster de la producción el cual fue dibujado por el mismo Miyazaki.

Por el momento se desconocen varios detalles del filme, pero Miyazaki junto con dirigir la película estará a cargo del guion, mientras que el resto del elenco y staff serán dados a conocer por Studio Ghibli más adelante.

El nombre de la película viene de la novela de 1937, How Do You Live? de Genzaburō Yoshino, y según señaló el director este libro tiene un gran significado para el protagonista.

Esta será la primera película de Miyazaki en diez años, desde el estreno de Kaze Tachinu (The Wind Rises) en 2013.