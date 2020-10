La PS4 ha vendido más de 113 millones de unidades y es la consola más rentable de la historia

Faltando poco para la llegada de la PlayStation 5, desde Sony dieron a conocer un nuevo informe financiero, en donde se señala que al 30 de septiembre se han vendido 113,8 millones de PlayStation 4.

Con esto, durante el último trimestre se vendieron 1,5 millones de unidades, algo un poco por debajo de lo conseguido durante el mismo periodo el año anterior (2,8 millones), aunque bastante esperable considerando el próximo cambio de generación.

Con estos números, según publica Resetera, la PS4, se ha convertido en la consola más rentable en la historia de los videojuegos, aunque está bastante lejos de ser la más vendidas.

Es así como la plataforma ha logrado ganancias por 11.330 millones de dólares, lo que supera considerablemente lo de otras consolas como la Nintendo DS o WII, y de la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, que logró 2220 millones de dólares.

Sumado a esto, según apunta el informe de Sony, actualmente hay 45,9 millones de personas suscritas a PlayStation Pluis, lo que equivale un aumento de 9 millones en relación a la misma fecha el año pasado.

Además, durante el último trimestre se vendieron 80,9 millones de juegos, 10 millones más que el mismo trimestre de 2019, algo que se puede ver influenciado tanto por los juegos lanzados como The Last of Us PArte II y Ghost of Tsushima, como por la pandemia del coronavirus. Siguiendo la misma línea, el 59% de las ventas fueron juegos digitales, lo que representa un aumento en relación al 2019, donde la cifra era de un 45%