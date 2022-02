La segunda temporada de Ghost in the Shell: SAC_2045 se estrenará en mayo

Después de una prolongada espera, Netflix finalmente fijó una fecha de estreno para la segunda temporada de Ghost in the Shell: SAC_2045.

Durante esta semana y de la mano de un adelanto el streaming confirmó que el segundo ciclo de Ghost in the Shell: SAC_2045 llegará a su servicio el próximo mes de mayo.

La primera temporada de Ghost in the Shell: SAC_2045 se estrenó en 2020, por lo que aunque Netflix todavía no revela qué día regresará el anime a su plataforma, esta actualización es importante para el futuro de esta producción.

Después de todo, además de fijar una ventana para el estreno, Netflix también estableció que Millennium Parade estará a cargo de la música de esta temporada y en particular entregó una pincelada de lo que será el opening titulado “Secret Ceremony”.

Puedes ver el adelanto para el regreso de Ghost in the Shell: SAC_2045 aquí:

La segunda temporada de Ghost in the Shell: SAC_2045 contará con el mismo elenco y equipo que el primer ciclo. Es decir, Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki dirigirán esta producción bajo el alero de Production I.G y Sola Digital Arts.

Ghost in the Shell: SAC_2045 presentará sus nuevos capítulos mediante Netflix desde mayo.