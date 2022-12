La serie Blockbuster fue cancelada por Netflix

Blockbuster no tendrá una segunda temporada. De acuerdo a Deadline, poco más después de un mes del estreno del primer ciclo, Netflix decidió que no seguirá adelante con ese programa y canceló la comedia protagonizada por Randall Park y Melissa Fumero.

Incluso sin considerar que Netflix ha cancelado varias series durante las últimas semanas- incluyendo a Warrior Nun, The Midnight Club y The Bastard Son & The Devil Himself-, el final de Blockbuster no es sorprendente. Después de todo, la serie enfocada en la última tienda de aquella extinta cadena de arriendo de películas no consiguió conquistar al público y mientras ni siquiera entró al Top 10 de la series más vistas del streaming, en Rotten Tomatoes solo alcanzó un 45% de valoraciones favorables de la audiencia y un 22% de impresiones positivas de la crítica.

Blockbuster fue creada por Vanessa Ramos y aparte de Park y Fumero, su elenco incluía a Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove y Kamaia Fairburn. La serie se estrenó su primera y última temporada el 3 de noviembre de 2022 en Netflix.