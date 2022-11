La serie de The Last of Us muestra un poco de su mundo post apocalíptico en un nuevo póster

Ellie, Joel y un mundo destruido son el foco del nuevo póster para la serie de The Last of Us. Este miércoles HBO Max reveló un nuevo afiche para su esperada producción basada en el videojuego de Naughty Dog.

El afiche es bastante sencillo pero además de destacar a Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, también muestra parte del entorno de la serie y el mundo post apocalíptico en el que deberán moverse los protagonistas.

La serie de The Last of Us contará con Craig Mazin (Chernobyl) como showrunner y se estrenará el 15 de enero de 2023 mediante HBO max.