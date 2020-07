La serie “La Jauría” fue acusada de plagio por una imagen promocional

La Jauría, la serie de Amazon Prime producida por Fábula, ha sido a acusada de plagio por una de sus imágenes promocionales.

A través de Twitter, una diseñadora establecida en Estados Unidos llamada Corinne Reid planteó que la serie habría copiado uno de sus diseños.

“Me ha llamado la atención que los productores del programa La Jauría robaron mi trabajo y lo usaron para promocionar su serie Amazon Prime”, escribió Reid junto a dos imágenes que muestran su diseño y aquel que fue usado para la serie.

De acuerdo al sitio web oficial de Reid, su pieza se llama “Wild dog” y fue hecha para una de las portadas del libro In the house in the dark of the woods de Laird Hut, el cual fue publicado 2018.

En cuanto a la imagen que formó parte de la promoción de La Jauría, el diseño habría sido ejecutado por Jessica Furnell, una diseñadora establecida en Londres y cuyas redes sociales y página oficial ya no se encuentran disponibles.