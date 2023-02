Los fanáticos de Star Trek: Picard en Latinoamérica no tendrán que esperar mucho para ver la tercera y última temporada de la serie. Después de todo, durante esta semana Deadline confirmó que Amazon Prime Video y Paramount llegaron a un acuerdo para que esa plataforma siga emitiendo Star Trek: Picard a nivel internacional. Todo mientras La tercera temporada de Star Trek: Picard también se estrenará en Latinoamérica mediante Paramount+ también albergará la serie.

Concretamente este acuerdo implica que el tercer ciclo de Star Trek: Picard presentará sus episodios en paralelo a Estados Unidos mediante Paramount+ en Latinoamérica y por ende los nuevos episodios debutarán este 16 de febrero. Todo mientras el streaming también sumará las temporadas anteriores del programa y Prime Video igualmente será parte de su emisión.

La tercera temporada de Star Trek: Picard es promocionada como la última de la serie- aunque podría no ser así-, y su premisa no solo contará con el retorno de Patrick Stewart como Jean-Luc Picard, sino que también recuperará a otras figuras de The Next Generation.