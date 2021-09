Las primeras fotos de Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro

En la víspera del lanzamiento del primer tráiler de la película, Searchlight Pictures finalmente dio a conocer las primeras imágenes de Nightmare Alley.

Esta cinta de Guillermo del Toro se presentará como una nueva versión de la novela homónima de William Lindsay Gresham y, aunque su título y la reputación del director podrían apuntar en otra dirección, desde ya el responsable de La Forma del Agua advierte que no tendrá elementos sobrenaturales y más bien se presentará como thriller donde los peligros y amenazas llegarán por cortesía de los humanos.

“Esa es una posibilidad”, comentó del Toro sobre las eventuales confusiones sobre la propuesta de la película en una entrevista con Vanity Fair. “Me pasó antes con Crimson Peak, donde la gente entraba esperando una película de terror. Sabía que era un romance gótico, pero era muy difícil transmitirlo. Pero sí, esto no tiene ningún elemento sobrenatural. Está basado completamente en un mundo de realidad. No hay nada fantástico. Es una película muy diferente a la habitual, pero sí, el título y mi nombre crearían esa (impresión)“.

Si no están familiarizados con el libro y su adaptación de 1947, puede que a estas alturas se estén preguntado de qué rayos se tratará entonces Nightmare Alley. Bueno, de acuerdo a Vanity Fair, la trama de esta se enmarcará en un carnaval y concretamente se enfocará en Stanton Carlisle (Bradley Cooper), “un ex trabajador del carnaval que se convierte en una estrella de la gran ciudad como intérprete de un club nocturno, utilizando trucos de lectura en frío que aprendió en el espectáculo secundario para crear la impresión de que es un poderoso lector de mentes”.

Pero las mentiras de Stanton Carlisle no pasarán desapercibidas y la doctora Lilith Ritter (Cate Blanchett) tratará de desenmascararlo como un charlatán. No obstante, la misión de esa psiquiatra no será sencilla y eventualmente también se verá involucrada en los planes de Carlisle.

Mientras se espera que el primer tráiler de Nightmare Alley debute durante esta semana, Vanity Fair complementó estos detalles de la película con las primeras fotos de la cinta que pueden revisar a continuación.

Nightmare Alley contará con un guión escrito por el propio del Toro junto a Kim Morgan y, además de Blanchett y Cooper, su elenco incluirá a Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Holt McCallany, Clifton Collins Jr, Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen y David Strathairn.

El estreno de Nightmare Alley está planificado para el próximo 17 de diciembre en Estados Unidos.