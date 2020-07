Laura Bailey contó que ha recibido amenazas de muerte por su papel en The Last of Us Parte 2

Todos podemos molestarnos porque no nos gusta un videojuego, película o serie. De hecho, perfectamente podemos detestar a un personaje de ficción. Sin embargo, en ningún escenario eso significa que tenemos el derecho de atacar a las personas detrás de esos roles.

Pero al parecer, esa consideración no le ha llegado algunos “fanáticos” de The Last of Us.

Resulta que a través de su cuenta personal de Twitter Laura Bailey, la actriz que interpretó a Abby en The Last of Us Parte 2, contó que desde el lanzamiento del nuevo título de Naughty Dog ha recibido múltiples mensajes violentos e incluso amenazas de muerte en sus redes sociales.

Bailey asegura que todo es debido algo que sucede con su personaje en el videojuego y, aunque ella tachó el spoiler en los mensajes, cumplimos con advertirles que podrían encontrar algunos spoilers de The Last of Us Parte 2 a continuación.

Como podrán ver en el tweet, las capturas de pantalla muestran que los mensajes recibidos por Bailey abarcan desde insultos hasta amenazas contra su familia.

En ese sentido, si bien la actriz dice que los mensajes positivos que ha recibido la ayudan a mantener un equilibrio, es innegable que aunque sean amenazas por internet son algo inquietante.

“Hombre. Intento publicar solo cosas positivas aquí ... pero a veces esto se vuelve un poco abrumador”, escribió Bailey. “Borré algunas de las palabras porque, ya saben, spoilers. Nota al margen. Gracias a todas las personas que me enviaron mensajes positivos para equilibrarlo. Significa más de lo que puedo decir”.

Desde su debut The Last of Us Parte 2 ha dividido a los fanáticos de la franquicia e incluso el juego ha sido víctima de “review bombing”, pero amenazar a una persona por su trabajo parece ir mucho más allá del disgusto por una pieza de ficción.