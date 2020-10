Los actores de la nueva película de Adam Sandler explicaron por qué les gusta trabajar con el actor

Las películas de Adam Sandler son de esas producciones que siempre generan opiniones divididas. Después de todo, mientras hay personas que han visto todas las entregas protagonizadas por el actor, también hay quienes simplemente no soportan su trabajo.

Pero mientras esa es la impresión del público, por parte de los actores hay figuras que aman colaborar con Sandler y han trabajado varias veces en sus producciones.

En ese sentido, en una nueva entrevista con Cinema Blend a propósito del estreno de Hubie Halloween, Kevin James ( I Now Pronounce You Chuck and Larry), Maya Rudolph (Grown Ups) y Tim Meadows (Jack & Jill) explicaron por qué les gusta aparecer en las cintas de Adam Sandler.

Al ser consultado respecto a qué tiene Sandler que atrae a figuras que ya son reconocidas de vuelta a sus proyectos, James comenzó señalando todo se debería al propio actor.

“Es Sandler, es el propio Sandler. Él es el núcleo de todo esto y pone la mesa para eso. Lo que amo de sus películas, especialmente de esta, al ser una película de Halloween, es que tiene ese sentimiento clásico donde estas muy cómodo con ella pero es muy divertida. Es exactamente lo que quieres, hay muchas sorpresas en ella y, como dijiste, esta llena de estrellas(...)", señaló James.

Por su parte, Maya Rudolph señaló que, mientras Sandler era un factor, el entorno de comediantes también haría todo más sencillo.

“Es un grupo de viejos amigos y algunos nuevos que se aprecian y aman el uno al otro y aman hacerse reír”, dijo la actriz. “Creo que eso definitivamente es el elemento más grande de esto”.

“Una cosa que todos tenemos en común es que todos conocemos a Adam, entonces eso es lo que nos une para estos proyectos”, complementó Tim Meadows. “Todos lo conocemos por cosas diferentes y momentos diferentes de su vida”.

Finalmente June Squibb, quien colaboró con Sandler en esta película, señaló que después de una experiencia con el actor no dudaría en embarcarse en otro proyecto con él.

“Creo que a la gente le gusta Adam, es como: ‘Adam me llamó, ok lo haré’. Así me siento ahora, esta fue mi primera (película con Sandler)”, señaló . “Pero si Adam llamara de nuevo le diría ‘seguro’, creo que ni siquiera preguntaría por el guión y esa es mi cosa, pregunto por el guión antes de hacer algo. Y con el eso no es verdad solo diría que sí”.