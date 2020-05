Los cómics de Supergirl y The Terrifics terminarán con números digitales exclusivamente

El final de un cómic siempre es una notica lamentable para sus segudiores, sin embargo, para quienes coleccionaban los números de Supergirl y The Terrifics el final de ambas series será aún peor.

Resulta que debido a la contingencia publicada por el coronavirus y las dificultades que aún siguen presentes en la distribución de cómics físicos, DC Comics optó por publicar solo en formato digital los últimos número de Supergirl y The Terrifics.

De acuerdo a Bleeding Cool, DC originalmente planeaba publicar los dos últimos números de Supergirl en junio y julio pero ahora lanzará Supergirl #41 el 26 de mayo y Supergirl #42 el 30 de junio. Ambos cómics estarán disponibles solo de manera digital y por ende quienes coleccionaban esta serie no podrán adquirirlos de manera física.

Así, quienes deseen tener en formato físico la conclusión de las aventuras de Kara deberán esperar hasta que se publiquen las recopilaciones del cómic para añadir Supergirl #41 y Supergirl #42 a su colección.

En el caso de The Terrifics Newsarma cuenta que pese a que The Terrifics #27 saldará en formato físico este 26 de mayo, los últimos tres números de la serie serán lanzados solo en plataformas digitales el 7 de julio, 4 de agosto y 1 de septiembre, respectivamente.

En ese sentido, el medio dice que The Terrifics #28, The Terrifics #29 y The Terrifics #30 “estarán disponibles en impresión física y digital como parte del próximo libro en rústica comercial de la serie”. Es decir, los fanáticos solo podrán coleccionarlos como parte de compilaciones.