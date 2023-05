Los desarrolladores de Yakuza, Ryu Ga Gotoku Studios, anuncian un Showcase para el 15 de junio

Desde Ryu Ga Gotoku Studios, el estudio responsable de la saga Yakuza han dado a conocer que realizarán un Showcase el próximo 15 de junio.

Aunque por el momento se desconoce lo que se mostrará en la presentación, es probable que en la ocasión se muestre un poco más de Like a Dragon: 8, la próxima entrega que tendrá la saga.

De igual forma, es probable que en la ocasión se muestre alguna novedad relacionada con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, próximo juego en ser protagonizado por Kazama Kiryu, el clásico protagonista de los juegos Yakuza, esto dado que Like a Dragon: 8, viene a ser una secuela de Yakuza: Like a Dragon.