¡Los Goonies nunca morirán!

Ante la muerte de Richard Donner, inevitablemente salen a colación sus obras más emblemáticas.

Obviamente al tope está Superman, la película que es una piedra fundacional para todo el género de los superhéroes, pero en esa conversación inevitablemente saldrán producciones tan populares como La Profecía, la saga de Arma Mortal o inclusive obras de culto como Ladyhawke.

Pero un lugar no menor tendrá en mucha gente aquella aventura conocida como Los Goonies.

Ahora, quizás esa película no se haga de un espacio porque sea la mejor película de Donner, que claramente no lo es, o porque su historia sea la mejor desarrollada. No, para nada. Pero algo tiene esa aventura infantil que nos convocó a seguir la pista del tesoro del tuerto Willy y hacerle barra a Mikey, Bocón, Chunk, Data y Sloth ante la amenaza de los Fratelli.

Y, entre nosotros, probablemente ese algo haya sido simplemente conectar con su audiencia a base de pura entretención.

Ahí está la simpleza de la historia escrita por Chris Columbus, el tipo de situaciones imposibles que se desarrollan a lo largo de sus 114 minutos o inclusive el carisma de su elenco, que protagonizó una aventura que todo niño quería vivir cuando esta película reinaba en la época de las “Tardes de Cine” de la televisión abierta en Chile. Y en ese mismo espacio, tampoco se puede negar que un combustible no menor fue el glorioso doblaje latino original de esta película.

En fin, la nostalgia es la que impulsa a una película como esta. Es también la que provocó que en más de una ocasión saliese a colación la discusión sobre una eventual secuela que nunca se concretó. Y de seguro es por eso que no poca gente volverá a verla como un homenaje al director que dejó este mundo a los 91 años de edad.

En la conversación de las grandes películas de la década de los ochentas, Los Goonies nunca tendrá mucho que decir. Pero si hablamos de aquellas que son más recordadas por la audiencia, esta película al día de hoy seguirá tocando una tecla en el corazón de no pocos.

Como lo decía el lema del grupo de niños al centro de esta aventura: Los Goonies nunca morirán. Especialmente para aquellos que fueron niños a fines de los ochentas y comienzos de los noventas.

Los Goonies se puede ver actualmente en Prime Video.