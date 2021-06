Los Huawei FreeBuds 4i son una buena alternativa de audífonos con cancelación de ruido

A pesar de que prefiero los audífonos over-ear, especialmente en tiempos de teletrabajo, es mucha más la gente que prefiere dispositivos más compactos. Por eso cada vez queda más claro que las diversas compañías que exploran este campo se han volcado con más fuerza al terreno de los audífonos in-ear inalámbricos.

En ese escenario, son tantas las alternativas disponibles, que es fácil perderse en este verdadero océano de variantes. Están los que potencian la cancelación de sonido, otros el aspecto de diseño más imperceptibles e inclusive aquellos que buscan poner todos los huevos en la misma canasta a la vez.

Obviamente a la cabeza de la discusión están siempre los audífonos más costosos, de tope de línea, que dejan en claro que su propuesta es todo un lujo. Pero tal y como sucede en otras áreas, como los smartphones, las propuestas de gama media tienen cada vez más argumentos a su favor para que su bandera no pase desapercibida.

Tomen como ejemplo a los Huawei FreeBuds 4i, lanzados durante el primer trimestre en China y que ya están disponible en Chile a un precio de $79.990, en tres variantes de colores (blancos, negros y rojos).

Se trata de audífonos para equipos iOS y Android que se conectan con bluetooth, soportando a la conexión con el códec AAC, y que prometen una autonomía de alrededor de 10 horas continuas en el papel.

En esa base, son como cualquier tipo de audífono y no viene a reinventar la rueda, pero su propuesta se refuerza con una cancelación de ruido activa, que no es algo que se encuentre habitualmente a su gama. A eso hay que sumar una cancelación que persiste en las llamadas telefónicas, junto a un control gestual para la navegación.

Pero más allá de esas características, que en realidad ya debiesen ser un estándar, lo primero que hay que destacar en todo caso es que estos FreeBuds 4i son muy cómodos.

No solo no molestan al usarlos en un tiempo extendido, sino que también cuentan con un agarre de silicona que le permite instalarse de una forma firme, despreocupándose completamente de que vayan a caerse. Adicionalmente, en la caja vienen incluidas dos pares de almohadillas para probar cuál es la que te queda mejor.

Otro punto a destacar es que estos audífonos también son pequeños, aunque no tanto como para pasar desapercibidos. De hecho, cuentan con una pata delgada que se extiende hasta el sector inferior del lóbulo, la cual obviamente incluye a los micrófonos ANC que se utilizan para las llamadas. Pero estéticamente todo termina luciendo bien cuando los tienes en tus orejas.

El resto es todo lo que puedes esperar de un dispositivo como este, incluyendo una zona táctil para los controles, los que funcionan con un sistema de doble tap para pausar, reproducir o concluir las llamadas. Esos controles funcionan bastante bien, aunque en más de una ocasión tuve que golpear una vez de más para lograr navegar.

En ese sentido, en equipos Android también está disponible la aplicación de gestión llamada Huawei Ai Life que nos permite acceder a ajustes adicionales que no están disponibles con la simple conexión bluetooth. Esto último también refuerza el cómo Huawei sigue impulsando a su propio ecosistema.

Pero en lo más importante de todo, que es en el sonido, los FreeBuds 4i entregan una experiencia solvente en un uso cotidiano. De hecho, considerando su costo, perfectamente se defienden para instalarse como una alternativa satisfactoria en tiempos en donde la mayoría solo utiliza servicios de streaming musical que no pasan de los 320kbps.

Al mismo tiempo, a pesar de que se puede poner sobre la mesa que su manejo en los bajos es su característica menos llamativa, nada de lo que experimenté fue en detrimento de la experiencia de sonido.

Lamentablemente por culpa de la pandemia no pude ponerlos a prueba en un entorno como el transporte público de Santiago, pero la cancelación de ruido constante me entregó una experiencia satisfactoria s. Inclusive no habría esperado que funcionase tan bien considerando que esta sigue siendo una característica más propia de equipos más costosos. Pero los FreBuds 4i cumplen con la tarea y esa termina siendo su mayor fortaleza como un buen audífono de gama media que cumple con las tres B.